2026 Contract Projections
The hub for all 12 posts covering over 120 players with upcoming contract situations in the 2026 offseason.
Current Extension Eligible Players Part 1 | Current Extension Eligible Players Part 2 | Current Extension Eligible Players Part 3 | Current Extension Eligible Players Part 4 | Standout Minimum Players | Free Agents and Pending Options Part 1 | Free Agents and Pending Options Part 2 | Restricted Free Agents | Future Veteran Extensions Part 1 | Future Veteran Extensions Part 2 | Rookie-Scale Extensions Part 2
Current Extension-Eligible Players - Part 1
Gui Santos | Draymond Green | Kristaps Porzingis | Trae Young | Keon Ellis | Dean Wade | Craig Porter Jr. | Khris Middleton | Dwight Powell
Current Extension-Eligible Players - Part 2
Julian Champagnie | Harrison Barnes | Kelly Olynyk | Anfernee Simons | Collin Sexton | Zach Collins | Nick Richards | Leonard Miller | Jusuf Nurkic | Robert Williams | Matisse Thybulle
Current Extension-Eligible Players - Part 3
Mitchell Robinson | Coby White | CJ McCollum | Mouhamed Gueye | Gabe Vincent | Ayo Dosunmu | Julian Phillips | John Collins | Bogdan Bogdanovic | Zach LaVine | Trayce Jackson-Davis
Current Extension-Eligible Players - Part 4
Norman Powell | Andrew Wiggins | Nikola Vucevic | Jordan Walsh | Rui Hachumura | Maxi Kleber | GG Jackson | Jalen Pickett | Kevin Huerter | Kenrich Williams | Andre Jackson Jr.
Standout Minimum Players
Neemias Queta | De’Anthony Melton | Collin Gillespie | Jordan Goodwin | Sandro Mamukelashvili | Jock Landale | Javonte Green | Landry Shamet | Honorable mentions
Free Agents and Pending Options - Part 1
Austin Reaves | LeBron James | Luke Kennard | Marcus Smart | Tobias Harris | Daniss Jenkins | Jose Alvarado | Kevin Porter Jr. | Simone Fontecchio | Moe Wagner
Free Agents and Pending Options - Part 2
James Harden | Isaiah Hartenstein | Lu Dort | Jonathan Kuminga | Quentin Grimes | Kelly Oubre Jr. | Dominick Barlow | Andre Drummond | Day’Ron Sharpe | Ziaire Williams
Restricted Free Agents
Jalen Duren | Walker Kessler | Tari Eason | Bennedict Mathurin | Jaden Ivey | Spencer Jones | Ousmane Dieng | Ochai Agbaji | Mohamed Diawara | Peyton Watson | Mark Williams
Future Veteran Extension-Eligible Players - Part 1
Dillon Brooks | Saddiq Bey | Karl-Anthony Towns | Miles McBride | Derrick Jones Jr. | Kris Dunn | Tyler Herro | Pelle Larsson | DeAndre Hunter | Jalen Smith
Future Veteran Extension-Eligible Players - Part 2
Michael Porter Jr. | Cameron Johnson | Jonas Valanciunas | Donte DiVincenzo | Naji Marshall | Keldon Johnson | Miles Bridges | R.J. Barrett | Jamal Shead
Rookie-Scale Extensions - Part 1
Keyonte George | Brice Sensabaugh | Brandon Miller | Cason Wallace | Jaime Jaquez Jr. | Scoot Henderson | Noah Clowney | Gradey Dick | Jordan Hawkins
Rookie-Scale Extensions - Part 2
Amen Thompson | Ausar Thompson | Marcus Sasser | Anthony Black | Dereck Lively III | Bilal Coulibaly | Jarace Walker | Ben Sheppard | Taylor Hendricks | Julian Strawther